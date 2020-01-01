Мария Сыропятова «Украинский» ценник В сегменте бытовой техники и электроники наблюдается ажиотажный спрос и рост цен Поделиться Поделиться Твитнуть

На фоне ситуации на Украине российские торговые сети по продаже бытовой техники и электроники начали повышать цены на товары. Одним из первых это официально подтвердил директор DNS Дмитрий Алексеев, отметив на своей странице в социальной сети, что рост составил 30%.

По словам директора DNS по Пермскому краю Павла Журавлёва, сейчас «в похожей логике повышения цен» будут находиться все торговые сети по продаже электроники и бытовой техники в России.

«Мы находимся ближе к покупателю по сравнению с нашими конкурентами, число магазинов у нас выше, и изменения быстрее всего люди видят», — прокомментировал ситуацию Павел Журавлёв.

Представитель «М.Видео» подтвердил «Новому компаньону», что в компании приняли решение менять ценники, но пока делают это выборочно.

«Пока это происходит точечно — например, iPhone13 пока продаётся по акции, а с завтрашнего дня уже нет. Но это не подорожание на 30%. Понятно, цены будут расти, но, думаю, поэтапно», — поделился собеседник.

Изменение курса рубля

Основной причиной роста цен участники рынка и эксперты называют изменения курса рубля.

«Рубль слабеет, поэтому всё, что российские торговые сети покупают за валюту, автоматически растёт в цене», — поясняет ситуацию руководитель магистерской программы «Smart-маркетинг: данные, аналитика, инсайты» НИУ ВШЭ — Пермь Александра Сажина.

«Вчера (24 февраля. — Ред.) мы получили массу сообщений о прекращении отгрузок. Вне зависимости от того, были оплачены товары или нет», — прокомментировал ситуацию Павел Журавлёв, отмечая, что поставщики также реагируют на изменения курса рубля.

Ещё одно опасение, подстёгивающее и поставщиков, и потребителей, — возможность введения санкций. «Мы оказались в новом мире, где помимо роста курса введены технологические санкции, и пока непонятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров», — считает Дмитрий Алексеев.

В УФАС по Пермскому краю отмечают, что сейчас проводят мониторинг цен только на социально значимые продовольственные товары первой необходимости (к ним электроника не относится).

«Жалоб на рост цен на бытовую технику и электронику на данный момент в ведомство пока не поступало. Если такие обращения поступят, будет проводиться проверка и приниматься меры реагирования, в случае нарушения антимонопольного законодательства», — пояснили в Пермском УФАС.

Тем не менее ФАС России направило в адрес DNS запрос, а также выдало должностному лицу компании предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать Закон о защите конкуренции.

Ажиотажный спрос

По словам Дмитрия Алексеева, продажи DNS в России за один день выросли вдвое. «Вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита», — пояснил ситуацию Алексеев.

Павел Журавлёв отмечает, что спрос на технику в Пермском крае вырос примерно на треть.

«В течение одного дня такого не было никогда, — отмечает Павел Журавлёв. — Думаю, что кто-то что-то давно мечтал приобрести, а тут подстегнули ожидания повышения цен».

В Ozon также подтверждают повышенный спрос на электронику и бытовую технику в Пермском крае.

«Мы наблюдаем повышенный спрос на ряд позиций, среди самых популярных — смартфоны iPhone и Xiaomi и умные часы Apple Watch», — прокомментировали ситуацию в Ozon. В компании отмечают, что товары есть в запасе и доступны на площадке.

Представитель «М.Видео» также рассказал о резком росте потока покупателей после начала военных действий на Украине.

«Трафик ещё не анализировали, но, по ощущениям, как перед Новым годом, — рассказывает он. — Но есть специфика: люди берут дорогую технику — это флагманские айфоны, хорошие телевизоры».

«Люди покупают, понимая, что могут вырасти цены, а какие-то товары из-за возможных санкций вообще перестанут быть доступны, — отмечает Александра Сажина. — Некоторым потребителям, причём значимой их доли, важно не где производят или какое программное обеспечение, а есть ли на товаре яблочко».

Участники рынка рекомендуют потребителям пока не делать поспешных покупок.

«Нужно сохранять спокойствие, не торопиться, — отмечает Павел Журавлёв. — Где вероятность, что доллар не будет стоить завтра те же 79,5 рублей? Можно просто потерять свои деньги».

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