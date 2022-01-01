Мария Сыропятова В Перми могут отменить форму паспорта благоустройства придомовой территории Пермский краевой суд удовлетворил требования о признании недействующим постановления краевого правительства Поделиться Твитнуть

В пятницу, 13 мая, Пермский краевой суд частично удовлетворил требования предпринимателей и представителей ТСЖ об отмене положений краевых нормативно-правовых актов о форме паспорта благоустройства придомовой территории и штрафов за размещение элементов благоустройства на придомовой территории (среди них и объекты нестационарного торговли).

Судья Ирина Юрченко признала недействующим постановление краевого правительства № 443-п «Об утверждении формы паспорта придомовой территории» от 30.06.2021, а также штрафы за установку объекта не в соответствии с паспортом благоустройства или при отсутствии уведомления о разработке такого паспорта (ч. 1 ст. 6.11.1 краевого закона № 460 «Об административных правонарушениях в Пермском крае» от 06.04.2015).

Решение суда в законную силу не вступило.

Эксперты и участники процесса воздерживаются от комментариев. Причина в том, что мотивировочной части решения суда пока нет, она ожидается в течение десяти дней.

Напомним, судебные процессы вокруг размещения киосков и павильонов на придомовых территориях неоднократно доходили до Верховного и Конституционного судов России. В результате были отменены положения о полном запрете на размещение нестационарной торговли на придомовой территории, а также штрафы за их размещение.

В марте 2021 года Законодательное собрание Пермского края приняло поправки в краевое законодательство, согласно которым были введены понятия придомовой территории и паспорта благоустройства. Затем краевым правительством была утверждена форма паспорта благоустройства придомовой территории (его нужно разрабатывать, только если жители дома решат установить киоск или павильон).

Предприниматели и представители ТСЖ и этой правовой конструкцией остались недовольны и подали иск в суд.

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