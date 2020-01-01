Мария Сыропятова Верховный суд России изменил позицию по делу о запрете размещения киосков на придомовых территориях в Перми Прежнее определение отменено после постановления Конституционного суда Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Полный запрет на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на придомовых территориях в правилах благоустройства Перми отменён Верховным судом России (ВС РФ). Это решение принято после отмены и пересмотра по новым обстоятельствам постановления Верховного суда РФ от 2018 года. Новыми обстоятельствами стало принятие постановления Конституционного суда России в апреле 2021 года. В отличии от своего первого решения ВС РФ в этот раз последовал за позицией Конституционного суда.

Напомним, в 2018 году Пермский краевой суд по иску предпринимателей и представителей ТСЖ признал недействующими нормы городских правил благоустройства Перми, запрещавших размещение на придомовых территориях НТО (подпункт 4.1.12). В том же году Верховный суд России отменил это решение, таким образом встав в споре на сторону городских властей.

Теперь это решение Верховного суда отменено, а после рассмотрения по новым обстоятельствам спорные нормы признаны недействующими.

При этом, в решение Пермского краевого суда внесены изменения, суть которых пока не до конца понятна экспертам и участникам судебных разбирательств по НТО.

Все собеседники «Нового компаньона» согласились с тем, что положения уже озвученной резолютивной части нового решения ВС РФ сильно напоминают выводы Конституционного суда России. Поэтому положения кажутся достаточно общими. А это в свою очередь вызывает сомнения в том, что оно изменит ситуацию на практике. В итоге до появления мотивировочной части многие эксперты воздержались от каких-либо комментариев.

«Сейчас выводы делать преждевременно, нужно дождаться полного текста, и тогда уже проводить оценку, - отмечает советник коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнёры» Армен Джагарян. - Конкретику мы получим в мотивировочном решении, там же будет и обоснование».

По мнению Джагаряна, якобы неопределённость решения Верховного суда России – это следствие его стремления следовать за позицией Конституционного суда России. «Это попытка найти сбалансированный подход», - отметил Армен Джагарян.

При этом, по мнению эксперта, Верховый суд России также исходил из того, что полномочия по благоустройству территории у муниципалитета есть, что соответствует позиции Конституционного суда. Также Армен Джагарян отмечает, что случаи пересмотра своих решений Верховным судом России встречается крайне редко.

В конце 2020 года из городских правил благоустройства Перми был исключён полный запрет на размещение НТО на придомовых территориях.

В марте 2021 года Законодательное собрание Пермского края приняло поправки в краевое законодательство, согласно которым были введены понятия «придомовой территории» и паспорта благоустройства. Форма и порядок учёта паспорта благоустройства придомовой территории должны быть установлены отдельными краевыми документами. При этом разрабатывать паспорт благоустройства территории нужно только в случае, если жители решат устанавливать киоск или павильон, при мелких улучшениях элементов благоустройства штрафы выписываться не будут. Недавно из-за новых норм вновь начались судебные тяжбы.

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