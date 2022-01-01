Муж убитой в Голландии пермячки попытался покончить с собой Мужчина находится в критическом состоянии Поделиться Твитнуть

Фото с личной страницы Анны Мартен в социальной сети Вконтакте. Нидерланды, 2019 год

Голландец Йоста Мартена, подозреваемый в убийстве своей 38-летней жены — россиянки из Перми, и их шестилетнего сына, попытался свести счёты с жизнью в тюремной камере. Об этом сообщает газета De Gelderlander. В критическом состоянии 12 мая мужчину обнаружили охранники.

Напомним, 9 мая в городе Гелдермалсен в Нидерландах после тушения пожара в одном из домов были обнаружены сгоревшие тела двух человек: женщины и ребёнка. Было установлено, что это пермячка Анна Мартена и её сын. Полицейские нашли на трупах следы ножевых ранений.

В преступлении заподозрили мужа погибшей Йоста Мартена. Он был объявлен в международный розыск и задержан в ночь на 10 мая в Германии. До депортации в Нидерланды подозреваемого поместили в камеру, где он и совершил попытку суицида.

О мотивах преступления не сообщается.

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