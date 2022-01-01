Елена Синица
Губернатор намерен продвигать товары из Пермского края на азиатские рынки
Дмитрий Махонин сообщил о запланированных визитах в Узбекистан и Азербайджан
Власти Пермского края планируют помогать предпринимателям региона продвигать товары на азиатских рынках. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин на заседании краевого правительства.
«На следующей неделе запланирован визит в Узбекистан. Также запланированы бизнес-миссии в Азербайджан и ряд других стран. Я встречался с послами Индии, Китая, Турции. Мы будем пытаться продвигать товары, вплоть до сельхозпродукции, на соответствующие рынки», — сказал глава Прикамья.
Напомним, ранее сообщалось, что в планах краевого минэка — организовывать бизнес-миссии с участием предприятий Прикамья на Ближний Восток и в Азию. Так, в этом году краевая делегация примет участие в Международной нефтегазовой выставке в Абу-Даби.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.