Елена Синица Губернатор намерен продвигать товары из Пермского края на азиатские рынки Дмитрий Махонин сообщил о запланированных визитах в Узбекистан и Азербайджан Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

Власти Пермского края планируют помогать предпринимателям региона продвигать товары на азиатских рынках. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин на заседании краевого правительства.

«На следующей неделе запланирован визит в Узбекистан. Также запланированы бизнес-миссии в Азербайджан и ряд других стран. Я встречался с послами Индии, Китая, Турции. Мы будем пытаться продвигать товары, вплоть до сельхозпродукции, на соответствующие рынки», — сказал глава Прикамья.

Напомним, ранее сообщалось, что в планах краевого минэка — организовывать бизнес-миссии с участием предприятий Прикамья на Ближний Восток и в Азию. Так, в этом году краевая делегация примет участие в Международной нефтегазовой выставке в Абу-Даби.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.