Елена Синица
Краевой минэк не будет организовывать бизнес-поездки в Европу
В планах организовывать бизнес-миссии в Азию
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Региональное министерство экономического развития и инвестиций в этом году не будет организовывать бизнес-поездки в Европу. Об этом сообщил глава ведомства Эдуард Соснин на заседании комитета по госполитике, передаёт «Коммерсантъ-Прикамье».
«Европейские выставки (Дюссельдорф, Ганновер) мы вообще прекращаем. Это закрытые сферы», — сказал Соснин.
Он также добавил, что в планах ведомства организовывать бизнес-миссии с участием предприятий Прикамья на Ближний Восток и в Азию. Так, в этом году краевая делегация примет участие в Международной нефтегазовой выставке в Абу-Даби.
Соснин отметил, что химия и нефтехимия — одни из ведущих отраслей региона и их необходимо поддержать прежде всего.
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