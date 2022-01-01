Роспотребнадзор: смог от пожаров не испортил качество воздуха в Прикамье Превышение ПДК вредных веществ 11 мая не зафиксировано Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщили о результатах лабораторных исследований качества воздуха, отобранного 11 мая — в день, когда регион затянуло смогом от лесных пожаров на южном Урале. Определялась концентрация оксида углерода, взвешенных веществ, РМ2,5, РМ10, диоксида серы, диоксида азота, формальдегида, сажи. Превышений предельно допустимых концентраций в пробах не выявлено.

Отбор проб был организован в центре Перми, микрорайонах Гайва, Парковый, Судозавод, Крохалева, Нагорный, а также в Соликамске, Кизеле, Чайковском, Кудымкаре, Краснокамске и Кондратово.

Напомним, по данным сервиса мониторинга качества воздуха IQAir по состоянию на утро 11 мая концентрация вредных веществ PM2.5 над краевым центром составляла 40,2 мг на кубический метр, что в восемь раз выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.





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