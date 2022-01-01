Пермь задыхается от гари Концентрация вредных веществ в городе превысила норму в восемь раз Поделиться Твитнуть

дымка над Пермью 11 мая

Олег Антонов

В среду, 11 мая, Пермь затянуло плотной серой дымкой, а в воздухе ощущается сильный запах гари.

Согласно данным сервиса мониторинга качества воздуха IQAir, концентрация вредных веществ PM2.5 над краевым центром на данный час составляет 40,2 мг на кубический метр, что в восемь раз выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха. Данная концентрация частиц размером меньше 2,5 мкм считается вредной для уязвимых групп населения.

В связи с этим жителям рекомендуется носить маски, включить очистители воздуха, держать окна домов закрытыми, чтоб избежать загрязнения наружным воздухом, снизить физическую активность.

В МЧС Пермского края ситуацию пока не прокомментировали.

В Пермском лесопожарном центре причиной дымки и неприятного запаха в Прикамье считают лесные пожары в Курганской области, где с начала мая зафиксировано несколько крупных очагов ландшафтных возгораний. Горят леса и в соседней Свердловской области. Как сообщают СМИ региона, в Екатеринбурге запах гари ощущается уже третьи сутки, а дымкой город заволокло во вторник, 10 мая.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.