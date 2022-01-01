В Прикамье простились с погибшим на Украине 22-летним контрактником
Эльвира Зимасова похоронили на родине, в деревне Ишимово
В четверг, 12 мая, в деревне Ишимово Бардымского округа Пермского края похоронили погибшего в ходе военной операции на Украине 22-летнего Эльвира Зимасова, об этом сообщили в окружной администрации.
Эльвир родился в этой деревне. В 2017 году окончил среднюю школу в Березниках и поступил в Пермский государственный национальный исследовательский университет. По его окончании осенью 2021 года ушёл служить в ряды ВС РФ, службу проходил по контракту в Чебаркульской военной части.
В феврале 2022 года был направлен на учения к западной границе России, 24 февраля их военную часть ввели в Украину.
Эльвир погиб 6 марта.
На прощание с земляком пришли родственники, друзья, одноклассники и односельчане. Его похоронили на ишимовском кладбище.
За проявленную отвагу и храбрость Эльвир Зимасов награждён Орденом Мужества посмертно.
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