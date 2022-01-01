На Донбассе погиб наводчик танкового взвода из Бардымского округа Эльвиру Зимасову было 22 года Поделиться Твитнуть

Эльвир Зимасов

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В ходе военной спецоперации на Украине погиб житель деревни Ишимово Бардымского округа Пермского края Эльвир Зимасов, об этом сообщили в окружной администрации.

Эльвиру было 22 года. Он нёс службу по контракту в танковом взводе наводчиком-оператором.

«С прискорбием и огромным сожалением сообщаем о том, что при исполнении служебного долга, проявив мужество и героизм, погиб ещё один солдат из Бардымского округа. Выражаем глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего», — говорится в официальном сообщении.

В среду, 11 мая, также стало известно о гибели на Украине жителя Кизела Александра Иванова.

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