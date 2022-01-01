На Украине погиб сержант из Пермского края Александр Иванов Его похоронят на родине, дата пока неизвестна Поделиться Твитнуть

Александр Иванов

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В ходе военной спецоперации на Украине погиб житель Пермского края, 30-летний кизеловец Александр Иванов. Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте глава Кизела Андрей Родыгин.

«Нет слов, чтобы выразить всю скорбь и боль! Выражаем семье погибшего искренние соболезнования!» — написал он.

Родыгин добавил, что о дате и времени прощания с сержантом Александром Ивановым будет сообщено дополнительно.





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