Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский хор принял участие в фестивале Валерия Гергиева Завершился XXI Московский Пасхальный фестиваль Поделиться Твитнуть

фото: Павел Трубин

Академический хор «Млада» принял участие в программе XXI Московского Пасхального фестиваля. Пермский коллектив дал три сольных концерта и принял участие в гала-концерте закрытия фестиваля.

5 и 6 мая «Млада» выступила с большой программой духовной музыки в Троицком храме города Реутов и в Соборной палате Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в Москве. Накануне Дня Победы хор выступил перед ветеранами Российской академии наук с программой «Песни нашей Родины». В день закрытия фестиваля, 8 мая, «Млада» участвовала в гала-концерте, который прошёл в Концертном зале им. Чайковского.

Московский Пасхальный фестиваль проходит ежегодно с 2002 года по инициативе художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева. В этом году фестиваль проходил с 18 апреля по 9 мая, и в нём приняли участие коллективы из почти 150 городов России, а также из Беларуси и Армении.

Пасхальный фестиваль состоит из трёх программ — симфонической, хоровой и звонильной. «Млада» приняла участие в хоровой программе вместе с крупнейшими российскими коллективами: мужским хором Данилова монастыря, Патриаршим хором храма Христа Спасителя, хором Мариинского театра, хором Санкт-Петербургской консерватории и другими.

«Новый компаньон» уже сообщал о выступлениях «Млады» на фестивале «Безумные дни» в Екатеринбурге и о совместных программах хора и известных артистов Антона Шагина и Евгения Дятлова.

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