«Млада» выступит вместе с Евгением Дятловым

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Фото предоставлено хором "Млада"

Известный актёр Евгений Дятлов даст единственный концерт в Перми вместе с пермским академическим хором «Млада».

Ольга Выгузова, руководитель академического хора «Млада»:

— Около года назад на одном из праздничных концертов в Перми нам предстояло исполнить совместный номер с Евгением Дятловым. С первых нот стало понятно, что мы музыкально совпадаем, звучим «в унисон». Так родилась идея концерта.

В концерте будут звучать известные эстрадные композиции, созданные советскими авторами, в эксклюзивных современных аранжировках команды «Млады» — Ольги и Якова Саравайских, Сергея Выгузова и Евгения Манцирина. Произведения будут исполняться a cappella и в сопровождении инструментальной группы. «Млада» готовит красочное световое оформление и новые запоминающиеся костюмы.

Это не первый опыт совместной работы пермского коллектива и известных актёров. Два года назад в творческом проекте хора принял участие звезда фильма «Стиляги» Антон Шагин.

Концерт «Млады» и Евгения Дятлова состоится 12 октября на сцене ДК им. А. Г. Солдатова.