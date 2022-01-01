Елена Синица Торги на право комплексного освоения территории площадью 3,7 га в Пермском районе не состоялись На торги не поступило ни одной заявки Поделиться Твитнуть

Торги на право комплексного развития территории (КРТ) в деревне Паздерино Фроловского сельского поселения Пермского района не состоялись. На аукцион не было подано ни одной заявки, сообщается на электронной торговой площадке.

Участок площадью 37 800 кв. м находится в 25 мин. езды от центра Перми, примыкает к Восточному обходу. Начальная цена — 2,4 млн руб.





На территории планировалось строительство жилых домов, дорог и инфраструктуры. Предполагалось, что проект будет реализован поэтапно. На первом этапе было запланировано строительство 6,4 тыс. кв. м жилья.





Предельный срок реализации проекта КРТ составляет пять лет.

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