Объявлены торги на право комплексного освоения территории площадью 3,7 га в Пермском районе Начальная цена — 2,4 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Прикамье объявлен приём заявок на участие в торгах для комплексного развития территории (КРТ) в деревне Паздерино Фроловского сельского поселения Пермского района. Извещение о проведении аукциона появилось на электронной торговой площадке.

Участок площадью 37800 кв.м находится в 25 мин. езды от центра Перми, примыкает к Восточному обходу. Начальная цена — 2,4 млн руб. Заявки принимаются до 4 мая, дата и время проведения торговой сессии — 9:00 11 мая.

С победителем аукциона власти Пермского края заключат договор о комплексном развитии территории. Подрядчик построит здесь не только жилые дома, но также дороги и объекты инфраструктуры.

Предельный срок реализации проекта КРТ составляет пять лет.





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