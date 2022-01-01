Елена Синица Участок в Пермском районе застроят в рамках комплексного развития территории Поделиться Твитнуть

Власти Пермского края приняли решение о застройке участка в деревне Паздерино (Пермский район) в рамках программы комплексного развития территории (КРТ). Об этом на «Камском форуме» сообщила министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Лариса Ведерникова.

Общая площадь участка под КРТ составляет почти 4 га. Как пояснила Ведерникова, участки будут реализовывать на торгах.

Предполагается, что проект будет реализован поэтапно. В рамках первого этапа построят 6,4 тыс. кв. м жилья.

Торги на право заключения договора о КРТ запланированы на апрель-май 2022 года.

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