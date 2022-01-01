Елена Синица Минприроды: Дым лесных пожаров в Курганской области затянул всю территорию Пермского края Это данные камер системы видеонаблюдения «Лесохранитель» Поделиться Твитнуть

дымка над Пермью 11 мая

Олег Антонов

В среду, 11 мая, камеры системы видеонаблюдения «Лесохранитель» зафиксировали дымку на всей территории Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого минприроды.

Согласно данным Авиалесоохраны, причина смога — сложная лесопожарная обстановка в Курганской области.





Отмечается, что с 28 апреля по 8 мая в Курганской области ликвидировано 70 лесных пожаров на площади, пройденной огнём, 32,3 тыс га. Пожары происходили из-за сухой, жаркой погоды с аномальными температурами и сильными порывами ветра.





В то же время, в Пермском крае с 23 апреля произошло 10 лесных пожаров. Сейчас ликвидируются два пожара — в 2,5 км от с. Кын и в 5 км от п. Ильича.





В ведомстве также отметили, что с 1 мая пожароопасный сезон объявлен на территории Осинского, Очёрского, Добрянского, Октябрьского, Юсьвинского, Чайковского, Кишертского, Куединского, Лысьвенского, Закамского, Пермского, Сивинского, Кудымкарского и Кунгурского лесничеств региона.





С 13 мая пожароопасный сезон откроется на территории Юрлинского, Соликамского, Кизеловского, Вайского, Березниковского, Колвинского, Чердынского, Косинского, Веслянского, Гайнского, Кочёвского, Красновишерского, Чусовского и Горнозаводского лесничеств.





Глава Перми Алексей Дёмкин в своих социальных сетях также сообщил, что в городских лесах «пока всё спокойно». Однако он напомнил о действии пожароопасного режима. Дёмкин также добавил, что нарушение правил пожарной безопасности влечёт за собой штрафы до 400-500 тыс. руб., а в случае нанесения серьёзного ущерба наступает уже уголовная ответственность.





В ГИС-центре ПГНИУ считают, что в Перми дым распространился с юго-восточным ветром в тёплом секторе циклона, центр которого смещается на Татарстан. Синоптики отметили, что подобное явление в мае раньше было крайне редким, а нынче наблюдается второй год подряд (аналогичная ситуация была 10 мая 2021 года). Во второй половине дня ожидается прохождение холодного фронта (сейчас он подходит к южной границе Пермского края). Ожидаются небольшие дожди и смена ветра на юго-западное направление, в результате смог рассеется. На севере края смог сохранится до позднего вечера.





Ранее сообщалось, что, по данным сервиса мониторинга качества воздуха IQAir, концентрация вредных веществ PM2.5 над краевым центром на данный час составляет 40,2 мг на кубический метр, что в 8 раз выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.

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