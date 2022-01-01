Мария Сыропятова В Пермском крае объявлен второй конкурс по выбору компаний-эвакуаторов автомобилей Заявки принимаются до 14 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Второй конкурс на предоставление услуг по эвакуации автомобилей объявлен по четырем лотам: первый — для Нытвы и Оханска, второй — Добрянки, третий — Орды, Кишерти и Суксуна, четвёртый — Большой Сосновы и Частых. Документация к конкурсу опубликована на сайте краевого минтранса.

Напомним, что впервые конкурс по выбору компаний-эвакуаторов автомобилей был объявлен в январе 2022 года. Ранее предприниматели подавали заявки на предоставление таких услуг. Для большинства муниципалитетов подрядчики уже определены. Например, в Перми, Пермском районе и ЗАТО «Звездный» эти услуги будет предоставлять ПКГУП «Автовокзал».

Одновременно с выбором подрядчика в рамках конкретных лотов определяется и тариф на вывоз автотранспортного средства с почасовой оплатой штрафстоянки. Базовые тарифы (начальная стоимость) были установлены на основе данных компаний, занимающихся эвакуацией автотранспортных средств. Базовые тарифы для легковых автомобилей — 2455,04 руб. с почасовой оплатой размещения машины на штрафстоянке — 25,39 руб. Однако, по итогам конкурса они будут скорректированы, в зависимости от предложений участников конкурса. Например, в Перми по итогам конкурса расценки составили 2150 руб. с почасовой оплатой штрафстоянки в 22,5 руб.

Заявки на эвакуацию автомобилей в Нытве, Оханске, Добренке, Орде, Кишерти, Суксуне, Большой Соснове и Частых принимаются до 14 июня 2022 года.

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