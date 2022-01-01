Мария Сыропятова Эвакуация по-новому В Пермском крае меняют цены и систему работы эвакуаторов автотранспорта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С середины апреля тариф на эвакуацию легкового автомобиля вырастет в Перми с 1537 до 2150 руб. Об этом на брифинге рассказал руководитель краевой инспекции технадзора Игорь Морозов. Он отметил также, что тариф не менялся с 2017 года.

Помимо платы за эвакуацию, владельцу транспортного средства нужно будет платить 22,50 руб. за каждый час размещения машины на автостоянке.

Аналогичная ситуация в Пермском районе и ЗАТО «Звёздный». В других территориях Пермского края тарифы иные. Например, в Березниках, Чайковском, Чернушке, Кунгуре, Барде — 2455 руб. с почасовой «арендой» штрафстоянки в 25,39 руб. А в Александровске и Кизеле — 2 тыс. руб. с оплатой штрафстоянки за час 21 руб. Эти тарифы будут действовать на протяжении пяти ближайших лет.

Штрафстоянки в Перми

Также существенные изменения вносятся в работу эвакуаторов автотранспорта: вместо нескольких конкурирующих друг с другом организаций в Перми по итогам конкурса была определена одна.

«Ранее в Перми одновременно работало 10 организаций, которые регулярно нарушали законодательство, — отметил Игорь Морозов. — Это приводило к тому, что они отвозили автомобиль не на ближайшую, а на свою стоянку, где было выгоднее».

Сейчас, по словам Игоря Морозова, такие нарушения будут исключены, поскольку по результатам конкурса выбрана одна организация для Перми, Пермского района и ЗАТО «Звёздный» — ПКГУП «Автовокзал».

Штрафстоянок в Перми будет шесть: ул. Новогайвинская, 151, берег Камы, 42, ул. Аэродромная, 2а, ул. Норильская, 9в, 4 км автодороги Пермь—Екатеринбург (база ЛИС) и самая близкая к центру Перми — ул. Ижевская, 25. В краевом минтрансе говорят, что перезаполнения какой-то одной стоянки в Перми ждать не стоит. «Водители достаточно эффективно забирают автомобили, в среднем за 2-3 часа», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Новые условия

Дополнительно в требования к участникам конкурса были включены условия по наличию машин для эвакуации автотранспорта. Расчёт был сделан, исходя из ежегодного объёма эвакуации за последние пять лет: один эвакуатор ежегодно рассчитан на вывоз на штрафстоянку от 300 до 500 легковых машин. Таким образом, в Перми у участника конкурса должно было быть минимум 10 единиц спецтехники.

Среди новых требований — наличие на эвакуаторе системы ГЛОНАСС. Это позволит диспетчеру определять местоположение эвакуатора и направлять ближайший к месту задержания автомобиля. Кроме того, стоянки будут оборудованы помещениями для автолюбителей, ожидающих свои машины. В договорах также предусмотрено размещение на территории стоянок сотрудников ГИБДД.

«Сейчас водитель вынужден ехать в ГИБДД, а потом на штрафстоянку, чтобы забрать автомобиль, — отмечает Игорь Морозов. — Теперь это будет совмещено, сотрудники ГИБДД смогут находиться на штрафстоянке».

К концу года в краевом минтрансе обещают выпустить приложение, в котором водители смогут найти свой автомобиль на конкретной штрафстоянке и получить полную информацию о том, как его забрать.

Всего в Пермском крае прошли торги по 15 лотам из 21: в большинстве территорий уже определены компании-операторы вывоза автомобилей на штрафстоянки. Ещё по двум, в Соликамске и Краснокамске, результаты объявят в ближайшее время. Только по четырём лотам конкурс будет объявлен повторно, а победителей, скорее всего, объявят в июне. Среди таких территорий Большая Соснова, Частые, Добрянка, Нытва, Оханск, Орда, Кишерть и Суксун.

По словам Игоря Морозова, по всем неразыгранным лотам были заявки от участников. «Их пакеты документов были неполные, поэтому мы вынуждены были их отклонить, — отметил Игорь Морозов. — По сути, желающие есть, поэтому ожидаем, что они учтут замечания и после объявления нового конкурса подадут полный пакет документов». При этом, по словам Игоря Морозова, на большинство лотов, в том числе и в Перми, была подана лишь одна заявка. Только примерно на одной трети лотов заявителей было два и более.

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