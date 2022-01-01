Мария Сыропятова Для строительства новой развязки на ул. Крисанова и шоссе Космонавтов под изъятие попали 24 объекта недвижимости Властям предстоит выкупить 13 тыс. кв.м недвижимости Поделиться Твитнуть

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Продление ул. Крисанова от ул. Пушкина до шоссе Космонавтов с возведением эстакады потребует изъятия 24 земельных участков и зданий в Перми. Распоряжение краевого правительства об этом опубликовано на сайте краевого минтранса.

Среди них полностью или частично объекты по адресам: шоссе Космонавтов, 37, 44, 50, 52, 56, 57, 58, 62, 76, 74, 82а, а также ул. Пушкина, 107, ул. Коммунаров, 5 и 68/3. Согласно документу, в общей сложности будет изъято более 13 тыс. кв. м земельных участков.

Процедура изъятия имущества у частных собственников предполагает заключение соглашений о выкупе и установление стоимости денежного возмещения. Нередки ситуации, когда размер компенсаций оспаривается владельцами в судах.

Напомним, о планах властей на изъятие земли под строительство новой развязки ул. Крисанова и шоссе Космонавтов стало известно в ноябре 2020 года.

Первый этап строительства, предполагающий возведение эстакады по шоссе Космонавтов, был разыгран на конкурсе в декабре 2021 года. Подрядчиком выбрана компания из Санкт-Петербурга АО «АБЗ-Дорстрой». Первый этап строительства обойдётся бюджету в 3,4 млрд руб. Завершение работ запланировано на 2024 год.

Конкурс на строительство продления ул. Крисанова от ул. Пушкина до шоссе Космонавтов планируют объявить во втором квартале года. Стоимость работ оценивается в 2,7 млрд руб. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

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