Мария Сыропятова Торги на строительство нового участка ул. Крисанова в Перми объявят во втором квартале Стоимость работ – 2,7 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Конкурс на строительство продления ул. Крисанова от ул. Пушкина до шоссе Космонавтов планируют объявить во втором квартале 2022 года. Об этом на заседании краевого правительства рассказал министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский.

Строительство будет проведено в рамках второго этапа строительства развязки на пересечении ул. Крисанова и шоссе Космонавтов. Его стоимость оценивается в 2,7 млрд руб.

«По второму этапу готовится конкурсная документация для объявления торгов на строительно-монтажные работы», — сказал Андрей Алякринский, отметив, что ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

Напомним, что первый этап строительства, предполагающий возведение эстакады по шоссе Космонавтов был разыгран на конкурсе в декабре 2021 года. Подрядчиком выбрана компания из Санкт-Петербурга АО «АБЗ-Дорстрой». Первый этап строительства обойдётся бюджету в 3,4 млрд руб. Завершение работ запланировано на 2024 год.

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