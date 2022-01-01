Мария Сыропятова Речной трамвайчик из Перми до Усть-Качки начнёт ходить с 12 мая Стоимость билета до Усть-Качки – 280 рублей Поделиться Твитнуть

Фото: «Речные трамвайчики по Каме», vk.com/kamatravelperm

Речной трамвайчик по маршруту из Перми до Заречного и обратно планируют запустить 12 мая. График движения согласован с краевым минтрансом.

Речной трамвайчик будет ходить дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Отправление из Перми в 8:00, прибытие в Заречный в 14:40, возвращение в Пермь в 22:00. Среди остановок Закамск (9:10 и 20:15), Усть-Качка (12:30 и 16:45) и Краснокамск (11:30 и 17:55).

Стоимость билетов зависит от пункта назначения. Например, поездка в одну сторону из Перми в Усть-Качку обойдётся в 280 руб., в Краснокамск — 220, а до Заречного — 350 руб. Дети до 5 лет могут проехать бесплатно, если они не занимают отдельного места. Дети не старше 10 лет могут проехать по льготному тарифу (50% стоимости).

Навигация по маршруту Пермь—Заречный продлится до сентября.

Напомним, работа речного трамвайчика субсидируется краевым бюджетом. На 2022 год на это направление перевозчику ООО «Кама-Трэвел» выделено 3,93 млн руб.

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