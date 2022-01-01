Определены перевозчики четырёх субсидируемых маршрутов водного транспорта В целом на эти направления выделено 21,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: «Речные трамвайчики по Каме», vk.com/kamatravelperm

В Пермском крае определены перевозчики на четырёх субсидируемых водных маршрутах, об этом сообщили в минтрансе. Данные направления наиболее востребованы у жителей.

Так, речной маршрут Березники — Быстрая будет обслуживать ООО «Мошево». Размер субсидии составит 5,87 млн руб.

То же ООО будет работать на маршруте Старые Ляды — Куликово. Сумма поддержки — 6,85 млн руб.

Маршрут Сылва — Троица отдан ИП Кошкин Н.А. Направление получит из казны 4,58 млн руб.

ООО «Кама-Трэвел» станет обслуживать маршрут Пермь — Заречный. На это направление выделено 3,93 млн руб.

Отметим, с прошлого года в сумму поддержки входит не только средства на транспортную работу перевозчиков, но и субсидия на текущий ремонт судов. Это по 375 тыс. руб. на каждый маршрут.

Навигация по субсидируемым маршрутам стартует в мае и продлится до октября (по маршруту Пермь — Заречный — до сентября).

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