В Кудымкаре снят режим повышенной готовности Его вводили из-за паводка Поделиться Твитнуть

В администрации Кудымкара на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности принято решение снять в городе режим повышенной готовности. Он вводился в связи резким подъёмом воды в реке и подтоплением территорий.

Согласно данным мониторинга, уровень воды на реке Иньве снизился за сутки на 87 см, паводковая ситуация стабилизировалась. Силами коммунальных предприятий города на общественных территориях, попавших в зону подтопления, начата уборка, санитарная очистка и восстановление повреждённых элементов благоустройства.

В Кудымкаре также начинают работу группы по обследованию домовладений, попавших в зону подтопления.





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