В Кудымкаре из-за паводка введён режим повышенной готовности На временных гидропостах в городе организовано круглосуточное дежурство Поделиться Твитнуть

В Кудумкаре (Пермский край) из-за резкого подъёма воды в Иньве с 28 апреля вводится режим повышенной готовности. Такое решение принято на заседании противопаводковой рабочей группы в администрации города. В её работе принимали участие руководители предприятий коммунального комплекса, специалисты управления гражданской защиты, представители прокуратуры, полиции, МЧС.

Отмечено, что уровень воды в Иньве за сутки поднялся сразу на 87 см и ещё на 30 см — со вчерашнего утра до 18.00 28 апреля, достигнув отметки 480 см.

В администрации напомнили, что уже при уровне 460 см возможны подтопления придомовых территорий по ул. Матросова, Радищева, Пугачева, Колыхматова, пер. Партизанский и Спортивный. По прогнозам синоптиков, уровень воды в Иньве может достичь 580-600 см, что приведёт к затоплению поймы.

Чтобы предотвратить негативные последствия, было решено на временных гидропостах по ул. Свердлова организовать круглосуточное дежурство со спасателями и лодкой для перевозки населения и эвакуации, информацию об уровне воды передавать через каждые два часа в ЕДДС Кудымкара.

Власти также обратились к горожанам с просьбой не посещать дачные участки вблизи Иньвы, не рыбачить и не находиться на прибрежной территории.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Александровске из-за разлива Луньвы затопило подъезды жилых домов. Жителям предложили переселиться в пункт временного размещения.

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