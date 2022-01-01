Синоптики предсказали резкий подъём уровня рек Прикамья в ближайшие три дня Поделиться Твитнуть

В ближайшие два-три дня из-за аномального потепления и сильных дождей в реках Прикамья резко вырастет уровень воды. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

Вне зоны риска юг края, сложной остаётся ситуация в центральных и северных районах. Весьма интенсивный паводок (выше средних многолетних значений) к 29 апреля — 1 мая сформируется на Иньве в Кудымкаре, на Яйве в п. Яйва, на Усьве и Чусовой.

Уровень воды в Иньве может достичь 580-600 сантиметров. В результате этого затопит пойму. Приток воды в Камское водохранилище может вырасти в два раза и достичь среднемноголетнего максимума.

Правда, отмечают синоптики, этот прогноз может и не сбыться, если больше не будет интенсивных осадков.

Напомним, 27 апреля в Александровске из-за разлива Луньвы затопило подъезды жилых домов. Жителям предложили переселиться в пункт временного размещения.





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