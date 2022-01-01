В Александровске из-за разлива реки затопило подъезды жилых домов Жителям предложили переселиться в пункт временного размещения Поделиться Твитнуть

Из-за разлива реки Луньва в Александровске Пермского края произошло подтопление жилых зданий. Об этом сообщили в местной администрации.

Вода зашла в подъезды домов № 18, 20, 22, 24 по ул. 3-го Интернационала. При этом квартиры не пострадали.

По поводу чрезвычайной ситуации было проведено экстренное заседание КЧС. Жителям в качестве временной меры на период паводка был предложено переселиться в пункт временного размещения на базе городского дворца культуры. Но люди отказались.

Чтобы ускорить отвод паводковых вод из зоны подтопления, коммунальщики при помощи экскаватора прокопали канаву к ближайшему водостоку.

Дежурными службами организован мониторинг уровня воды в реке Луньва.

Напомним, ранее синоптики предсказали ухудшение гидрологической обстановки и подтопление в Кудымкаре, Чусовом, Яйве, Соликамском, Березниковском и Александровском округах.

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