За сутки в Пермском крае выпало больше половины месячной нормы осадков Синоптики предсказали подтопление Яйвы, Кудымкара и Чусового Поделиться Твитнуть

По данным специалистов ГИС-Центра ПГНИУ, за ночь на 27 апреля в Березниках выпало 14 мм осадков, в Губахе — 13 мм, в Кудымкаре — 7 мм. За сутки на значительной части Пермского края уже выпало более 20 мм осадков за сутки, что превышает половину месячной нормы. Об этом сообщает «Рифей».

Так как дожди льют на фоне высокой температуры воздуха и значительных влагозапасов снега в северной и горной части региона, в Прикамье прогнозируются резкие подъёмы воды в малых и средних реках.

Так, в ближайшие дни вероятны подтопления в Кудымкаре, Чусовом и Яйве.

Сдержать паводок, возможно, удастся арктическому вторжению — в четверг вечером в Пермском крае ожидается значительное похолодание.

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