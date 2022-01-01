Арктическое вторжение принесёт в Прикамье похолодание и снег Понижение температуры воздуха начнётся 28 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 28 апреля на территорию Пермского края начнёт поступать арктический воздух. Об этом предупредили в ГИС-центре ПГНИУ.

В результате в четверг температура на севере Прикамья может опуститься до ноля градусов, возможны осадки в виде мокрого снега. В Перми столбик термометра не поднимется выше +8˚.

В ночь на пятницу возможно похолодание до -7˚. На юге региона будет 0…-2˚. Днём потеплеет до +4…+9˚.

В ночь на субботу, 30 апреля, снова прогнозируются слабоотрицательные температуры, но днём потеплеет до +10...+13˚. На севере ожидаются дожди.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.