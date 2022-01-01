Елена Синица Правительство РФ выделило 1 млрд рублей на строительство инфекционной больницы в Перми Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин Поделиться Твитнуть

Макет новой инфекционной больницы в Перми

Правительство РФ выделило 1 млрд руб. на строительство новой инфекционной больницы в Перми. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Согласно документу, в течение 30 дней Минздраву РФ поручено обеспечить заключение соглашения о предоставлении субсидии региону.





Решение о выделении средств было принято по итогам рабочей поездки Михаила Мишустина в регион 9 декабря.





В феврале подрядчик приступил к возведению первого здания инфекционной больницы. Объект возводится по ул. Леонова, 84 на земельном участке площадью 64 тыс. кв. м. Мощность объекта рассчитана на 232 койко-места, амбулаторно-диагностическое отделение — на 80 посещений в смену. Планируется, что медучреждение будет сдано в третьем квартале 2023 года.

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