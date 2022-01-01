За крушение поезда в Пермском крае к ответственности привлекли 13 сотрудников РЖД Причиной ЧП стал излом рельса Поделиться Твитнуть

Фото: vk.com/ ЧП Пермский край

Пермской транспортной прокуратурой завершена проверка по факту крушения 18 грузовых вагонов 4 февраля 2022 года на перегоне ст. Чайковская — ст. Григорьевская в Пермском крае.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, причиной ЧП стали излом рельса в изолирующем стыке (вызван повышенными динамическими нагрузками из-за неудовлетворительного его текущего содержания), а также несвоевременное и некачественное проведение осмотров пути.

В результате схода 17 вагонов восстановлению не подлежат, а также была допущена полная остановка в движении поездов на 15 часов.

Начальнику Свердловской дирекции инфраструктуры транспортным прокурором внесено представление, 13 работников привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, из-за схода с рельсов железнодорожных вагонов в Пермском крае было возбуждено уголовное дело.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.