По факту железнодорожной аварии в Пермском крае возбуждено уголовное дело Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: vk.com/ ЧП Пермский край

Центральным межрегиональным СУ на транспорте СКР по факту схода с рельсов железнодорожных вагонов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ, сообщает на пресс-службе ведомства.

По версии следствия, при следовании грузового поезда № 2021 на 1377 км перегона «Чайковская – Григорьевская» в Нытвенском районе Прикамья 4 февраля в 10 часов 07 минут по местному времени произошёл сход 18 вагонов, в которых осуществлялась транспортировка угля, шин для спецтехники предметов металлопроката, и прочего груза.

В результате происшествия повреждены пути, железнодорожные вагоны, а также иные объекты инфраструктуры.

Причиной транспортного происшествия, заявили в следкоме, могли стать нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз.

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