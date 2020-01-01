РЖД: При сходе вагонов грузового поезда в Пермском крае никто не пострадал Нет и угрозы экологической безопасности Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: vk.com/ ЧП Пермский край

В РЖД рассказали подробности схода с рельсов грузового состава на перегоне Чайковская — Григорьевская двухпутного электрифицированного участка Чайковская — Чепца Свердловской железной дороги в Пермском крае.

ЧП произошло 4 февраля в 08:36 по местному времени, уточнили в ведомстве. С рельсов сошло 18 вагонов, ранее сообщалось о восьми. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.

На место схода направлены восстановительные поезда станций Пермь — Сортировочная и Верещагино.

Задержаны поезда дальнего следования: №1 Владивосток — Москва, №12 Москва — Новый Уренгой, №70 Москва — Чита, №91 Северобайкальск — Москва и электрички №7152/6004 Балезино — Верещагино — Пермь-2, а также №6003 Пермь-2 — Верещагино. Перевозка пассажиров этих пригородных поездов будет осуществляться автотранспортом.

Также в РЖД сообщили об отмене пригородных поездов №6005 Пермь-2 —Верещагино, №6006 Верещагино — Пермь-2 и №7143 Пермь-2 — Верещагино.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному бесплатному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.





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