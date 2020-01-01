Возле станции Григорьевская сошли с рельсов грузовые вагоны В связи с аварией поезда отклоняются от расписания движения Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: vk.com/ ЧП Пермский край

Возле железнодорожной станции Григорьевская в Пермском крае в 10 час. 07 минут 4 февраля сошли с рельсов восемь грузовых вагонов с углём. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре

По данным Пермской пригородной компании, примерное время проведения ремонтных работ на путях — три часа.

В этой связи отклоняются от расписания движения два пригородных электропоезда: №7152/6004 Балезино — Верещагино — Пермь-2 (прибытие на ст.Пермь-2 в 10:45) и №6003 Пермь-2 — Верещагино (прибытие в Верещагино в 11:40)

На место схода выехал транспортный прокурор.

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