Елена Синица С 11 мая по ул. Горького в Перми ограничат движение транспорта Ограничения будут действовать до конца мая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с 11 по 31 мая ограничат движение транспорта по ул. Горького на участке от ул. Екатерининской до ул. Луначарского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Поясняется, что ограничения связаны со строительством сети водоснабжения и водоотведения.





Объезд участка организуют по ул. Островского и 25 Октября. Движение трамваев сохранится без изменений.





Ранее сообщалось, что с 14 мая временно ограничат движение через плотину Камской ГЭС.

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