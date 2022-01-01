Мария Сыропятова В Перми увеличат высоту отданного под гостиницу корпуса ВКИУ Минимущества удовлетворило просьбу собственника здания АО «КРПК» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С одного из корпусов бывшего ВКИУ (Пермское высшее военное командно-инженерное училище, расформированное в 2003 году) по ул. Окулова, 4 сняли ограничения высотности в 22 метра. Приказ об этом был опубликован краевым минимущества.

В тексте сказано, что это делается по просьбе собственника здания — АО «КРПК», «в связи с невозможностью реализации проектных решений, предусмотренных документацией по планировке территории».

«В рамках реконструкции прорабатывались проектные решения в части возможности увеличения высотности здания до 25 метров. В связи с этим было сформировано заявление об отмене высотности в 22 метра. Это решение позволит в рамках проектирования учесть большую высотность и надстроить ещё этаж или увеличить высотность первого этажа под коммерческую недвижимость», — пояснили ситуацию в КРПК изданию «Коммерсант-Прикамье».

Ранее стало известно, что краевые власти собираются провести реконструкцию здания, переделав его под гостиницу. Весной 2022 года стало известно о заключении соглашения о сотрудничестве между краевым правительством и федеральной корпорацией развития туризма.

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