Елена Синица «Туризм.РФ» примет участие в создании гостиницы в Перми Стоимость реконструкции объекта в гостиницу оценивается в 1,5 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Ул. Окулова, 4

Константин Долгановский

Совет директоров корпорации «Туризм.РФ» одобрил участие корпорации в проекте АО «КРПК» по реконструкции здания на Окулова,4 под гостиничный комплекс в качестве соинвестора. Об этом сообщает пресс-служба АО «КРПК».

«Далее нам предстоит согласовать проект на своем Совете директоров, а также согласовать основные условия сделки и выйти на подписание корпоративного соглашения с Корпорацией «Туризм.РФ», — пояснил гендиректор АО «КРПК» Алексей Бураков.





Общая стоимость реконструкции объекта в гостиницу оценивается на уровне 1,5 млрд руб.

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