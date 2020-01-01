Елена Синица
«Туризм.РФ» примет участие в создании гостиницы в Перми
Стоимость реконструкции объекта в гостиницу оценивается в 1,5 млрд руб.
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Совет директоров корпорации «Туризм.РФ» одобрил участие корпорации в проекте АО «КРПК» по реконструкции здания на Окулова,4 под гостиничный комплекс в качестве соинвестора. Об этом сообщает пресс-служба АО «КРПК».
«Далее нам предстоит согласовать проект на своем Совете директоров, а также согласовать основные условия сделки и выйти на подписание корпоративного соглашения с Корпорацией «Туризм.РФ», — пояснил гендиректор АО «КРПК» Алексей Бураков.
Общая стоимость реконструкции объекта в гостиницу оценивается на уровне 1,5 млрд руб.
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