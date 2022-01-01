Елена Синица Оборот общепита за январь-март составил 5,8 млрд руб. Это на 7,1% меньше, чем годом ранее Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе-марте 2022 года сложился в сумме 160,2 млрд руб. Это на 0,6% меньше, чем в аналогичный период 2021 года. Такие данные опубликовал Пермьстат.

Говоря о макроструктуре оборота розничной торговли региона в этот период, доля непродовольственных товаров составила 52,8%. В то же время доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составила 47,2%.





Оборот общественного питания в Пермском крае за этот период сложился в сумме 5,8 млрд руб., что на 7,1% меньше, чем годом ранее.

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