Елена Синица В начале мая в Пермском крае ожидаются ночные заморозки Температура воздуха может опуститься до −6° Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По данным Пермского ЦГМС, с 1 по 3 мая в Пермском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы −6…−1°. Об этом сообщает краевое МЧС.

При этом, по прогнозам синоптиков, в праздничные выходные температура воздуха днём может подняться до +16°.





В то же время ожидаются слабые дожди и порывистый ветер.

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