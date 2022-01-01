Елена Синица В выходные в Пермском крае потеплеет до +16° Также прогнозируются ночные заморозки Поделиться Твитнуть

С 30 апреля по 3 мая температура воздуха составит +5…+12° в дневные часы. Также возможны ночные заморозки. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным центра, самым тёплым днём может стать 3 мая. В этот день в регионе может потеплеть до +11…+16 °. Однако вечером ожидается слабый дождь с порывистым ветром.





По прогнозам 4 мая в северных территориях региона температура воздуха составит +10…+15°, на юге до +18°, в Перми будет около +15…+17°. В последующие дни вновь возможно похолодание.

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