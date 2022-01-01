Олеся Максименко Известна дата возобновления работы Пермского зоопарка Он откроется для посетителей 1 мая Поделиться Твитнуть

Источник фото: группа "Вконтакте" "Пермский зоопарк"

Пермский зоопарк начнёт работать 1 мая с 10:00. Об этом в своём telegram-канале сообщил мэр Перми Алексей Дёмкин.

Днём ранее стало известно, что МУП «Пермский зоопарк» получило лицензию Россельхознадзора на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках.

Решение о выдаче документа было принято после внеплановой выездной проверки в «Пермский зоопарк» по адресам ул. Монастырская, 10 и ул. Окулова, 3 (акватеррариум).

«В учреждении сделан санитарно- карантинный блок, проведена передислокация животных в соответствии с требованиями. Видно, что за время закрытия питомцы зоопарка соскучились по посетителям, ведут себя очень активно», — написал Алексей Дёмкин.

Напомним, зоопарк закрыли для посетителей 24 февраля 2022 года. Тогда природоохранной прокуратурой в ходе надзорных мероприятий, проведённых совместно со специалистами управления Россельхознадзора, было установлено, что Пермский зоопарк не имеет необходимой для работы с 1 января лицензии Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Кроме этого, на территории зоопарка отсутствует изолятор для животных, а значительная часть вольеров меньшей площади, чем должно быть по нормативам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.