Елена Синица Пермяки выбрали породы деревьев для озеленения города Чаще всего жители голосовали за высадку лип и берёз Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба мэрии, в Перми завершилось онлайн-голосование по выбору пород деревьев для озеленения города.

Всего за время голосования было получено 945 ответов от жителей. Большинство из них проголосовало за высадку лип — 525 человек. Ещё 442 человека проголосовало за берёзы и порядка 300 голосов поступило за ели, пирамидальные тополя без пуха и лиственницы.





Кроме этого, пермяки часто голосовали за клён, яблоню, рябину, дуб и сосну.





Напомним, ранее сообщалось, что в Перми появится городской питомник растений.

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