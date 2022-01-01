В бывшей банковской зоне ТРК «Семья» открылся магазин «Л’Этуаль» На прежние площади магазина косметики зайдёт новый арендатор Поделиться Твитнуть

В среду, 27 апреля, в ТРК «Семья» в бывшей банковской зоне на первом этаже открылся обновлённый магазин косметики «Л’Этуаль». Его площадь теперь составляет 427 кв. м (ранее магазин занимал в ТРК 168 кв. м). Об этом сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса.

На прежние площади «Л’Этуаль» зайдёт новый арендатор. Как пояснили в ТРК, переговоры с претендентами уже ведутся. Окончательный выбор и заключение соответствующего соглашения намечены на май.

О реконцепции бывшей банковской зоны в ТРК «Семья» стало известно в августе прошлого года, а договор с магазином «Л’Этуаль» был заключён в феврале.

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