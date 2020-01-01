Бывшую банковскую зону в ТРК «Семья» займёт магазин косметики «Л’Этуаль» Открытие планируется в апреле 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ТРК "Семья"

Представители администрации пермского ТРК «Семья» и сети магазинов косметики «Л’Этуаль» подписали соглашение о новом проекте. На первом этаже первой очереди торгово-развлекательного комплекса откроется магазин косметики «Л’Этуаль» в новом формате. Об этом сообщили в отделе маркетинга ТРК «Семья» (АО «Пермский облунивермаг»).

Площадь торговой точки — 400 кв. м. Открытие планируется в апреле 2022 года.

О реконцепции бывшей банковской зоны в пермском торгово-развлекательном комплексе «Семья» руководство ТРК сообщило в августе прошлого года. Тогда же администрация комплекса проинформировала, что для помещений на первом этаже, которые раньше занимал Сбербанк, начат поиск нового арендатора, и им может стать либо ресторан, либо крупный магазин косметики, либо сеть спортивных товаров.

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