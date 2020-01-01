В пермском ТРК «Семья» вместо Сбербанка может открыться новый ресторан Запуск новой зоны должен завершиться до конца года Поделиться Поделиться Твитнуть

гипермаркет Семья

Константин Долгановский

В пермском торгово-развлекательном комплексе «Семья» произойдёт реконцепция бывшей банковской зоны. Для помещений на первом этаже, которые раньше занимал Сбербанк, администрация ТРК ищет нового арендатора. Об этом сообщили в отделе маркетинга ТРК «Семья»

Площади может занять либо ресторан, либо крупный магазин косметики, либо сеть спортивных товаров.

С учетом возможной перепланировки площадь новой зоны может быть увеличена и составит от 280 до 400 кв метров.

По планам администрации ТРК, разработка концепции и запуск новой зоны должны завершиться до конца года.

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