В Перми 9 мая ограничат продажу колюще-режущих предметов Решение принято за заседании антитеррористической комиссии Поделиться Твитнуть

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Магазинам, расположенных в центре Перми, 9 мая рекомендовано ограничить продажу колюще-режущих предметов. Такое решение принято на заседании антитеррористической комиссии в связи с проведением праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Также в домах, попадающих в периметр безопасности, будет запрещена продажа всей продукции в стеклянной таре.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 мая в Пермском крае запретят розничную продажу алкогольной продукции. Нарушители могут быть оштрафованы: должностные лица - на сумму от 20 до 40 тыс. руб., юридические лица – от 100 до 300 тыс. руб.









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