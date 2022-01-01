В мае в магазинах Перми четыре дня не будут продавать алкоголь Нарушителям грозят крупные штрафы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В администрации Перми рассказали о днях в мае, когда в торговых точках краевого центра будет действовать запрет на продажу алкогольной продукции.

Это Праздник Весны и Труда (1 мая), День Победы (9 мая), день «Последнего звонка» (18 мая) и День пограничника (28 мая).

При этом в кафе и прочих заведениях общепита спиртное будут подавать, но только для употребления на месте.

Нарушителей ограничений на торговлю алкоголем ждут штрафы: для должностных лиц — 20-40 тыс. руб., для юридических — 100-300 тыс. руб.

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