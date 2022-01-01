В Березники вернулись бойцы Росгвардии, принимавшие участие в военной спецоперации на Украине
Их встретили родственники, близкие и сослуживцы
Поделиться
Твитнуть
В Березники Пермского края вернулись бойцы Росгвардии, участвовавшие в военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает «Рифей».
Видео встречи на своей станице ВКонтакте выложил глава города Константин Светлаков. Военнослужащих встречали сослуживцы, близкие и родственники.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что сегодня в Лысьве прощаются с погибшим на Украине снайпером Иваном Кишмерешкиным.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть