В Пермский край из Донбасса прибыло 284 беженца До региона переселенцы добрались самостоятельно Поделиться Твитнуть

РЖД

Число беженцев, прибывших в Пермский край из Донецкой и Луганской народных республик, выросло до 284. Среди приехавших 70 детей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Пермского края Александр Борисов.

До региона переселенцы добрались самостоятельно и живут в 22 территориях Прикамья у своих знакомых и родственников.

Как сообщает «АиФ-Прикамье», в Перми остановились 152 человека (в том числе 37 детей), в Соликамске — 26 человек (8 детей), в Березниках — 23 (6 детей), в Губахе — 14, в Пермском районе — 10, в Краснокамске — 9, в Добрянском округе — 8.

Беженцы также живут в Нытве, Лысьве, Чайковском, Оханске, Елово, Чусовом и других территориях.

Организованного прибытия беженцев поездом с территории Ростовской области пока не было.

Ранее власти Пермского района рассказали, где смогут разместить 300 переселенцев с Украины.

Напомним, по состоянию на 9 апреля в Прикамье проживало 173 беженца.

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