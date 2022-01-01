Власти Пермского района рассказали, где разместят беженцев с Украины Для переселенцев подготовлено 300 мест Поделиться Твитнуть

Изумруд Plaza

ВКонтакте

Беженцев из Донецкой и Луганской народных республик разместят в лагере «Комета» и пансионате «Изумруд-Plaza» (Протасы), сообщили в пресс-службе администрации Пермского района.

В лагере «Комета» подготовлено 180 мест, в «Изумруд-Plaza» — 120.

Однако дата прибытия переселенцев пока не определена. Чиновники опровергли информацию ряда СМИ о том, что приезд беженцев намечен на 21 апреля.

В администрации напомнили, что служба социальных участковых Пермского района продолжает сбор одежды для беженцев.

Вещи в хорошем состоянии можно приносить по адресу: Пермь, ул. Верхне-Муллинская, 74а, каб. 5 и 6, с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:30.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.